Der Standard: в Европарламенте не видят причины для принятия Украины в ЕС

Депутаты Европарламента считают, что что за два ближайших года Украина вряд ли сможет стать членом ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Депутаты Европарламента не видят возможности для быстрого вступления Украины в ЕС, сообщила австрийская газета Der Standard.

Представители Австрии отмечают, что за два ближайших года Украина вряд ли сможет стать членом союза, в том числе из-за отсутствия согласия среди стран ЕС.

Политики подчеркивают, что преждевременное принятие Украины могло бы быть несправедливым по отношению к балканским государствам, которые ожидают интеграции. Кроме того, текущие процессы в Совете ЕС и необходимость согласования позиций создают дополнительные препятствия для ускоренного вступления.

Среди предложений отмечается необходимость проведения внутренних реформ в ЕС, включая пересмотр принципа единогласия, прежде чем принимать новые страны. Австрийские депутаты считают, что без таких изменений включение Украины в союз приведет к осложнению отношений с уже ожидающими членства странами Западных Балкан.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что некоторые члены Евросоюза покинут это объединение, если в него «частично» вступит Украина.

