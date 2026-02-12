Der Standard: в Европарламенте не видят причины для принятия Украины в ЕС

Политики подчеркивают, что преждевременное принятие Украины могло бы быть несправедливым по отношению к балканским государствам, которые ожидают интеграции. Кроме того, текущие процессы в Совете ЕС и необходимость согласования позиций создают дополнительные препятствия для ускоренного вступления.