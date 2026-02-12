Депутаты Европарламента не видят возможности для быстрого вступления Украины в ЕС, сообщила австрийская газета Der Standard.
Представители Австрии отмечают, что за два ближайших года Украина вряд ли сможет стать членом союза, в том числе из-за отсутствия согласия среди стран ЕС.
Политики подчеркивают, что преждевременное принятие Украины могло бы быть несправедливым по отношению к балканским государствам, которые ожидают интеграции. Кроме того, текущие процессы в Совете ЕС и необходимость согласования позиций создают дополнительные препятствия для ускоренного вступления.
Среди предложений отмечается необходимость проведения внутренних реформ в ЕС, включая пересмотр принципа единогласия, прежде чем принимать новые страны. Австрийские депутаты считают, что без таких изменений включение Украины в союз приведет к осложнению отношений с уже ожидающими членства странами Западных Балкан.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что некоторые члены Евросоюза покинут это объединение, если в него «частично» вступит Украина.