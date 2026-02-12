Госкомиссия на Байконуре разрешила пуск ракеты со спутником «Электро-Л» № 5

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур допустила ракету «Протон-М», которая отправит на орбиту метеорологический спутник «Электро-Л» № 5, к заправке и запуску, сообщила российская госкорпорация «Роскосмос» в четверг.
«Заправку “Протона-М” разрешить: госкомиссия допустила ракету-носитель к заправке», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Госкомиссия разрешила вывести и установить «Протон-М» на стартовом комплексе Байконур 9 февраля. После вертикализации ракеты специалисты «Роскосмоса» продолжили готовить её к пуску.
Старт изначально должен был состояться 15 декабря 2025 года, однако «в ходе плановых предстартовых проверок всех систем диагностировано локальное несоответствие в разгонном блоке ракеты». Поэтому пуск перенесли, отметив, что это не повлияет на запланированную научную программу и все цели будет выполнены.
Пуск должен стать 430-м для ракет семейства «Протон» и первым за почти три года (последний состоялся 13 марта 2023 года). Кроме того, это будет последний пуск с использованием разгонного блока типа ДМ, все остальные старты протонов пройдут с использованием блоков «Бриз».
Геостационарные космические аппараты «Электро — Л» используются для круглосуточного мониторинга погоды и ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ. Каждый аппарат находится над одной и той же точкой планеты на высоте порядка 36 тысяч километров. Сейчас на орбите работают три аппарата этой серии — «Электро Л» № 2, № 3 и № 4.