Госкомиссия на Байконуре разрешила пуск ракеты со спутником «Электро-Л» № 5

Геостационарные космические аппараты «Электро — Л» используются для круглосуточного мониторинга погоды и ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ. Каждый аппарат находится над одной и той же точкой планеты на высоте порядка 36 тысяч километров. Сейчас на орбите работают три аппарата этой серии — «Электро Л» № 2, № 3 и № 4.