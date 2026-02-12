В Днепропетровске в третий раз за час прогремели взрывы

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Взрывы прогремели в третий раз за час в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Днепре (Днепропетровске — ред.) звучат повторные взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».
Ранее телеканал уже дважды в течение часа сообщал о взрывах в городе.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в некоторых частях Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.