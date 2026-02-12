Вашингтон
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия поставит Кубе партию нефти в качестве гуманитарной помощи

Россия планирует направить на Кубу гуманитарную помощь в виде нефти и нефтепродуктов.

Источник: Аргументы и факты

Российская сторона планирует в ближайшее время направить на Кубу гуманитарную помощь в виде нефти и нефтепродуктов, сообщили в посольстве РФ на острове. Поставки должны обеспечить поддержку местной инфраструктуры и социально значимые потребности.

Диппредставительство России поддерживает постоянный контакт с авиакомпанией «Аэрофлот» и кубинскими авиационными властями, чтобы обеспечить безопасное возвращение российских граждан на родину.

Сообщается, что «Аэрофлот» организует вывозные рейсы из Варадеро и Гаваны в Москву, чтобы россияне, находящиеся на территории Кубы, могли своевременно покинуть страну.

Ранее Минэкономразвития РФ рекомендовало российским туристам воздержаться от турпоездок на Кубу до нормализации там ситуации с топливом.