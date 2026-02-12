Россия поставит Кубе партию нефти в качестве гуманитарной помощи

Российская сторона планирует в ближайшее время направить на Кубу гуманитарную помощь в виде нефти и нефтепродуктов, сообщили в посольстве РФ на острове. Поставки должны обеспечить поддержку местной инфраструктуры и социально значимые потребности.
Диппредставительство России поддерживает постоянный контакт с авиакомпанией «Аэрофлот» и кубинскими авиационными властями, чтобы обеспечить безопасное возвращение российских граждан на родину.
Сообщается, что «Аэрофлот» организует вывозные рейсы из Варадеро и Гаваны в Москву, чтобы россияне, находящиеся на территории Кубы, могли своевременно покинуть страну.
Ранее Минэкономразвития РФ рекомендовало российским туристам воздержаться от турпоездок на Кубу до нормализации там ситуации с топливом.