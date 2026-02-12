Вашингтон
В Днепропетровске в четвертый раз за час прогремели взрывы

В Днепропетровске на фоне тревоги в четвертый раз за час прогремели взрывы.

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Взрывы в четвертый раз за час прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на корреспондентов.

«В Днепре (Днепропетровске — ред.) снова прозвучала серия взрывов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».

Ранее телеканал уже трижды в течение часа сообщал о взрывах в городе.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.