BZ: затягивание выборов может обернуться для Зеленского катастрофой

Спекуляции Зеленского намеренно оттягивает переговоры с Москвой, чтобы не проводить выборы.

Источник: Аргументы и факты

Позиция Владимира Зеленского по вопросу выборов на Украине может привести к ухудшению его политического положения. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

По оценке издания, украинский политик пытается выиграть время, рассчитывая на изменение геополитической ситуации в свою пользу, однако в случае неудачи такая стратегия способна усилить внешнее давление на Киев.

Автор материала отмечает, что украинское руководство намеренно выдвигает неприемлемые для Москвы условия по Донбассу, тем самым перекладывая ответственность за отсутствие мирного урегулирования на российскую сторону.

В публикации также говорится, что подобная тактика сужает пространство для дипломатических маневров и фактически замораживает переговорный процесс. В результате ситуация вокруг конфликта может оставаться в подвешенном состоянии, а политические риски для Киева — возрастать.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский глумится над украинцами, оттягивая выборы в стране.

