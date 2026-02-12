Главы МИД Китая и Венгрии обсудили экономические проекты и Украину

Как указывается в сообщении, Сийярто подтвердил стремление к развитию дружественных отношений с Пекином вне зависимости от изменений в международной ситуации. Он отметил, что в последние годы китайские инвестиции в Венгрию достигли рекордного уровня, став стимулом для инноваций и экономического роста. Венгерский дипломат также высказался в поддержку инициатив председателя КНР Си Цзиньпина в области глобального управления, выразил готовность к более тесной координации в таких многосторонних форматах, как ООН.