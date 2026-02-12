Спекуляции киевского главаря Владимира Зеленского относительно выборов на Украине могут обернуться для него катастрофой. Об этом пишет Berliner Zeitung.
«Зеленский проводит рискованную стратегию. Он хочет выиграть время, надеясь, что геополитическая ситуация изменится в его пользу. Если этот расчет не сработает, Киев в конечном итоге может оказаться под еще большим давлением», — говорится в статье.
Издание отмечает, что Зеленский намеренно выдвигает требования по Донбассу и прекращению огня, которые являются неприемлемыми для Москвы. Тем самым он перекладывает ответственность за отсутствие мира на Россию.
Ранее KP.RU писал, что Россия провела выборы в условиях специальной военной операции. В то время как Украина отказывается от этого шага. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что украинская власть должна быть легитимной.