Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хегсет заявил, что США слишком долго защищали другие страны

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Военный министр США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты слишком долго пренебрегали собственной безопасностью для защиты других стран. Как говорится в сообщении Пентагона, об этом он заявил на прошедшей в Вашингтоне встрече военного руководства 34 стран.

Источник: Reuters

По его словам, нынешняя администрация намерена вновь сделать защиту американской территории приоритетом для национальных вооруженных сил, так как США слишком долго обеспечивали безопасность других стран, пренебрегая своей собственной.

«Последствия этого были катастрофическими для нашей страны и для ваших стран. Фентанил, кокаин и другие смертоносные наркотики хлынули через нашу границу, отравляя и убивая миллионы американцев. Число американцев, погибших от этого оружия и угроз, намного превышает число американских жертв в любой войне», — приводятся его слова в сообщении Пентагона.

Хегсет отметил, что в последние годы число прибывающих в США нелегальных мигрантов росло по экспоненте, поэтому властям страны в 2025 году пришлось задействовать вооруженные силы для обеспечения безопасности на границе с Мексикой.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше