Хегсет заявил, что США слишком долго защищали другие страны

По его словам, нынешняя администрация намерена вновь сделать защиту американской территории приоритетом для национальных вооруженных сил, так как США слишком долго обеспечивали безопасность других стран, пренебрегая своей собственной.
«Последствия этого были катастрофическими для нашей страны и для ваших стран. Фентанил, кокаин и другие смертоносные наркотики хлынули через нашу границу, отравляя и убивая миллионы американцев. Число американцев, погибших от этого оружия и угроз, намного превышает число американских жертв в любой войне», — приводятся его слова в сообщении Пентагона.
Хегсет отметил, что в последние годы число прибывающих в США нелегальных мигрантов росло по экспоненте, поэтому властям страны в 2025 году пришлось задействовать вооруженные силы для обеспечения безопасности на границе с Мексикой.