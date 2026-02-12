Несмотря на скандалы, в Лесозаводске главой округа вновь избрали Банцеева

Депутаты Думы Лесозаводского муниципального округа переизбрали Константина Банцеева главой округа на новый срок на внеочередном заседании 12 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного Собрания Приморского края, уточнив, что в тайном голосовании участвовали все 18 депутатов, и каждый из них поддержал действующего мэра.
Кандидатуру Банцеева на переизбрание выдвинула фракция «Единой России» в местной Думе, а губернатор Приморья её поддержал.
Присутствовавший на заседании председатель Заксобрания Антон Волошко выразил надежду, что переизбранный глава оправдает доверие губернатора Олега Кожемяко и жителей города.
Единогласное решение Думы прозвучало на фоне претензий части горожан к работе муниципальной власти. Как писали «Аргументы и факты — Приморье», в средней школе № 1 Лесозаводска в январе почти неделю не было воды из‑за перемёрзших труб. Учебный процесс перевели на дистанционный формат. Межрайонная прокуратура после проверки признала меры администрации и ресурсоснабжающей организации недостаточными и внесла представление с требованием срочно восстановить водоснабжение и нормальную работу школы.
Параллельно без холодной воды остался детский сад № 3, который с февраля 2025 года закрыт на капитальный ремонт по нацпроекту, а дети распределены по другим детским садам. Промёрзшие трубы выявили при опломбировании нового счётчика и тестовом включении воды. Теперь в детсаду требуется полная замена системы водоснабжения, и временные решения не подходят.
Коммунальные аварии дополнили список претензий жителей к мэру. Как сообщали региональные издания и Telegram-канал «Гражданская оборона | ДВ», инициативная группа жителей Лесозаводского округа собрала 1663 подписи за отставку Константина Банцеева и против его переизбрания. Обращение с подписьми направили в приёмную губернатора Олега Кожемяко, а также в адрес Генпрокуратуры, Следственного комитета, приёмной президента и депутатов Госдумы. Авторы петиции жаловались на неустранённые последствия паводков, проблемы с коммунальной инфраструктурой, ужасные дороги, коллапсирующий общественный транспорт.