«Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 10 антенн связи, ретранслятор, терминал связи Starlink, 3 наземных робототехнических комплекса. Поражены 28 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбиты 6 беспилотников противника», — сказал Астафьев.
ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки 28 блиндажей с солдатами
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки от действий войск беспилотных систем Южной группировки терминал спутниковой связи Starlink и 28 блиндажей с личным составом. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.