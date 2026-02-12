Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки 28 блиндажей с солдатами

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки от действий войск беспилотных систем Южной группировки терминал спутниковой связи Starlink и 28 блиндажей с личным составом. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Источник: РИА "Новости"

«Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 10 антенн связи, ретранслятор, терминал связи Starlink, 3 наземных робототехнических комплекса. Поражены 28 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбиты 6 беспилотников противника», — сказал Астафьев.