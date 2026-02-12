ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки 28 блиндажей с солдатами

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки от действий войск беспилотных систем Южной группировки терминал спутниковой связи Starlink и 28 блиндажей с личным составом. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.