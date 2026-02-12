Вашингтон усиливает позиции в Армении и Азербайджане

Главным итогом встречи стало соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики. Стороны договорились о поставках из США малых модульных реакторов, топлива и оборудования, а также об их обслуживании. Речь идет о коммерческих контрактах на сумму до 9 млрд долларов: на первом этапе — экспорт на 5 млрд, затем возможны соглашения еще на 4 млрд.