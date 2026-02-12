Вашингтон
«Ланцет» уничтожил самоходку ВСУ Caesar в Запорожской области

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Операторы барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Восток» уничтожили 155-мм самоходную артиллерийскую установку ВСУ Caesar в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

«Операторы разведывательных аппаратов войск беспилотных систем группировки войск “Восток” обнаружили самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства в одном из населенных пунктов Запорожской области. Боевая машина двигалась в сопровождении группы наземного прикрытия с мобильными комплексами радиоэлектронной борьбы», — информировали в ведомстве.

Там рассказали, что операторы «Ланцета» атаковали самоходку в тот момент, когда она направлялась к огневой позиции. После попадания машина мгновенно загорелась. Ее артиллерийский расчет был уничтожен вместе с техникой. Группа ВСУ, обеспечивавшая прикрытие установки, не успела оперативно среагировать и помешать операторам ударных дронов группировки.