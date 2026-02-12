«Ланцет» уничтожил самоходку ВСУ Caesar в Запорожской области

Там рассказали, что операторы «Ланцета» атаковали самоходку в тот момент, когда она направлялась к огневой позиции. После попадания машина мгновенно загорелась. Ее артиллерийский расчет был уничтожен вместе с техникой. Группа ВСУ, обеспечивавшая прикрытие установки, не успела оперативно среагировать и помешать операторам ударных дронов группировки.