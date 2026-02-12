Вашингтон
«Видеть не хочет»: в Британии раскрыли планы Каллас по срыву диалога РФ и ЕС

Меркурис: Каллас желает, чтобы Россия отказалась от диалога с Евросоюзом.

Источник: Комсомольская правда

Антироссийские высказывания главы евродипломатии Каи Каллас направлены на срыв любого взаимодействия между Россией и ЕС. Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Подозреваю, такие невозможные требования с ее стороны продиктованы тем, что она не хочет видеть никакого диалога или мирного соглашения между европейцами и русскими», — сказала аналитик в эфире YouTube-канала.

Меркурис уточнил, что Каллас недовольна изменение позиции некоторых западных лидеров в отношении Москвы. Глава дипломатии ЕС считает, что это якобы заставит Россию отказаться от переговоров и процесс «никогда не сдвинется с места».

Ранее президент Владимир Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с США, странами Евросоюза. Он уточнил, что такое взаимодействие возможно при условии равноправного диалога. Глава государства отметил, что в случае выстраивания подобных отношений выгоду от этого получат все стороны.

