Антироссийские высказывания главы евродипломатии Каи Каллас направлены на срыв любого взаимодействия между Россией и ЕС. Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Подозреваю, такие невозможные требования с ее стороны продиктованы тем, что она не хочет видеть никакого диалога или мирного соглашения между европейцами и русскими», — сказала аналитик в эфире YouTube-канала.
Меркурис уточнил, что Каллас недовольна изменение позиции некоторых западных лидеров в отношении Москвы. Глава дипломатии ЕС считает, что это якобы заставит Россию отказаться от переговоров и процесс «никогда не сдвинется с места».
Ранее президент Владимир Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с США, странами Евросоюза. Он уточнил, что такое взаимодействие возможно при условии равноправного диалога. Глава государства отметил, что в случае выстраивания подобных отношений выгоду от этого получат все стороны.