Замглавы МО РФ поучаствовал в открытии работающего на ГОЗ швейного комплекса

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Швейный производственный комплекс был открыт в Московской области в присутствии заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Санчика. Предприятие будет заниматься изготовлением высокопрочных тканей и пошивом полевой формы для военнослужащих в рамках гособоронзаказа (ГОЗ), сообщили в Минобороны России.
«В ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Санчик принял участие в открытии швейного производственного комплекса в Московской области. В рамках выполнения гособоронзаказа ключевым направлением деятельности предприятия является изготовление технологичных высокопрочных тканей, трикотажного полотна, а также пошив полевого обмундирования для военнослужащих», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что генерал-полковнику продемонстрировали производственные мощности швейного комплекса, цеха, оборудование и лабораторию по оценке и контролю технико-технологических характеристик материалов.
Кроме того, замглавы военного ведомства доложили, что техническое оснащение швейной фабрики позволяет локализовать производство на территории России, оперативно разрабатывать новые виды тканей с адаптивными свойствами и характеристиками, а также проводить испытания и сертификацию готовой продукции.
«На данном предприятии уже производится ткань и материал полиамид 6.6, который идет для полевой формы одежды наших военнослужащих. Обеспечен замкнутый цикл производства. Впереди еще предстоит очень многое сделать», — сказал Санчик в ходе рабочего совещание с участием руководства предприятия и представителей центральных органов военного управления.
В министерстве добавили, что генерал-полковник от имени руководства Минобороны РФ выразил коллективу швейного комплекса благодарность за усердный труд, а также вручил ведомственные медали.