Бывший офицер ВСУ Евгений Бекренев с позывным Арти Грин в эфире YouTube-канала Politeka выступил с резкой критикой президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, глава государства затягивает конфликт и, как считает Бекренев, действует не в интересах страны. Экс-военный заявил, что ситуацию можно изменить только путем жестких мер, вплоть до ареста президента «навечно».
Он также высказал мнение о возможном судебном разбирательстве в отношении Зеленского и заявил, что в дальнейшем диалог, по его оценке, можно было бы вести с другими представителями украинской власти, в частности со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком.
Бекренев добавил, что без смены подхода, по его мнению, переговорный процесс будет продолжаться безрезультатно.
Ранее немецкий журналист Кристоф Ваннер высказывал мнение, что Киев затягивает переговоры, рассчитывая изменить ситуацию после зимнего периода.
