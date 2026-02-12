«Трудно предсказать»: ученые забили тревогу из-за надвигающейся катастрофы

По данным газеты, несмотря на постепенное повышение температуры окружающей среды, который уже оказывает влияние на людей и их жизни по всему миру, парниковый эффект будет еще более разрушительным явлением. Тем не менее, климатологи и специалисты говорят, что этот момент очень трудно предсказать.