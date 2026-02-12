«Трудно предсказать»: ученые забили тревогу из-за надвигающейся катастрофы

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Глобальное потепление может необратимо изменить климат на Земле, пишет Guardian.
«Это закрепит за миром новый и адский климат “парниковой Земли”, гораздо худший, чем повышение температуры на два — три градуса, к которому, как ожидается, мир приблизится», — говорится в материале.
По данным газеты, несмотря на постепенное повышение температуры окружающей среды, который уже оказывает влияние на людей и их жизни по всему миру, парниковый эффект будет еще более разрушительным явлением. Тем не менее, климатологи и специалисты говорят, что этот момент очень трудно предсказать.
«Трудно предсказать, когда именно наступят переломные моменты в климатической ситуации, поэтому крайне важны меры предосторожности», — приводятся в материале слова ученого Кристофера Вольфа.
