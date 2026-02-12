Российские военные подвергаются жестокому обращению в тайных местах содержания на территории, контролируемой ВСУ. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, речь идет о секретных тюрьмах, подвалах и иных изолированных помещениях, где, как утверждается, военнослужащие содержатся вне официальных списков военнопленных. Он отметил, что в таких местах, по его данным, отсутствует контроль международных организаций.
Мирошник заявил, что в этих условиях к задержанным применяются физическое и психологическое давление, а также ограничения в питании и воде. По его утверждению, целью подобных действий является получение военной информации.
Он также сообщил, что, по имеющимся у российской стороны данным, к задержанным могут приходить представители украинских спецслужб, включая СБУ и ГУР. Киев официально эти обвинения не комментировал.
