Британский миллиардер Рэтклифф заявил, что Британия стала колонией мигрантов

«Нельзя иметь экономику, в которой девять миллионов человек сидят на пособиях и существует огромный приток мигрантов. Великобритания колонизирована. Это обходится очень дорого», — говорится в сообщении.
Бизнесмен отметил, что численность населения страны выросла с 58 млн до 70 млн человек. По его оценке, прирост составил около 12 млн. Он связал это с миграционными процессами и ростом социальных расходов. Телеканал со ссылкой на данные Национальной статистической службы уточнил, что в 2000 году население Соединённого Королевства составляло 58,9 млн человек, в середине 2000-х годов — 67 млн, а к 2024 году достигло 70 млн.
Рэтклифф также высказался о работе премьер-министра Кира Стармера. Он допустил, что Стармер может сталкиваться с ограничениями бюрократической системы, однако добавил, что стране требуются иные решения для восстановления экономики. По его словам, в текущих условиях экономика не демонстрирует устойчивого состояния.
Состояние Рэтклиффа в 2025 году оценивалось в £17,05 млрд. В рейтинге самых богатых жителей страны по версии The Times он занял седьмое место.
РанееВеликобритания договорилась с Демократической Республикой Конго, Намибией и Анголой о возвращении их граждан, находящихся в стране нелегально или осуждённых за преступления. Речь шла о приёме до 4 000 человек. Власти Соединённого Королевства предупредили, что при отказе сотрудничать другим государствам грозят визовые ограничения. В список стран, которым адресовали предупреждение, вошли Индия, Пакистан, Нигерия, Бангладеш, Сомали, Египет и Габон. Первый депортационный рейс направился в Намибию, подготовка отправок в Анголу и ДР Конго продолжилась. По данным властей, с начала работы правительства Лейбористов из страны выдворили или депортировали почти 60 000 иностранных граждан.
