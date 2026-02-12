Британский миллиардер Рэтклифф заявил, что Британия стала колонией мигрантов

РанееВеликобритания договорилась с Демократической Республикой Конго, Намибией и Анголой о возвращении их граждан, находящихся в стране нелегально или осуждённых за преступления. Речь шла о приёме до 4 000 человек. Власти Соединённого Королевства предупредили, что при отказе сотрудничать другим государствам грозят визовые ограничения. В список стран, которым адресовали предупреждение, вошли Индия, Пакистан, Нигерия, Бангладеш, Сомали, Египет и Габон. Первый депортационный рейс направился в Намибию, подготовка отправок в Анголу и ДР Конго продолжилась. По данным властей, с начала работы правительства Лейбористов из страны выдворили или депортировали почти 60 000 иностранных граждан.