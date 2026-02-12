Вашингтон
В результате атаки БПЛА ВСУ на Тамбовскую область пострадали два человека

В результате атаки БПЛА ВСУ на Мичуринск пострадали два человека.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Два человека пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Мичуринск Тамбовской области, повреждены несколько зданий, загорелся магазин, сообщил в Telegram-канале глава региона Евгений Первышов.

«В ночь на 12 февраля на Мичуринск была совершена террористическая атака украинского неофашистского режима… По предварительной информации, есть двое пострадавших», — написал Первышов.

Губернатор отметил, что в результате падения беспилотников ВСУ повреждены несколько зданий, загорелся магазин «Магнит».

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

