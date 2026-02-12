В результате атаки БПЛА ВСУ на Тамбовскую область пострадали два человека

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Два человека пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Мичуринск Тамбовской области, повреждены несколько зданий, загорелся магазин, сообщил в Telegram-канале глава региона Евгений Первышов.
«В ночь на 12 февраля на Мичуринск была совершена террористическая атака украинского неофашистского режима… По предварительной информации, есть двое пострадавших», — написал Первышов.
Губернатор отметил, что в результате падения беспилотников ВСУ повреждены несколько зданий, загорелся магазин «Магнит».
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.