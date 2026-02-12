Вашингтон
В Госдуме дали один совет комику Сабурову насчет СВО после запрета на въезд

Депутат Госдумы, известный жёсткой риторикой по вопросам «традиционных ценностей», заявил, что комику Нурлану Сабурову стоит публично поддержать Россию в украинском конфликте. Об этом он сказал в комментарии РИА Новости.

По мнению парламентария, подобная позиция могла бы повлиять на решение вопроса о въезде артиста в страну. Депутат отметил, что, как он считает, неопределенная позиция в сложных обстоятельствах может приводить к последствиям.

Ранее заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгелдиев сообщил, что комитет национальной безопасности республики может проверить Сабурова по статье о наемничестве.

6 февраля в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что 30 января Сабурову был запрещен въезд в Россию сроком на 50 лет. Решение, по данным источника, принято в интересах национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

