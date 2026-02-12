ВСУ потеряли за сутки от действий группировки «Запад» 41 пункт управления БПЛА

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Потери ВСУ благодаря действиям бойцов «Запада» за сутки составили 65 тяжелых боевых квадрокоптеров и 41 пункт управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«Общевойсковыми подразделениями группировки войск “Запад”, в т. ч. расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены САУ “Гвоздика”, гаубица М-198 производства США, гаубица L-119 производства Великобритании. Выявлены и уничтожены 41 пункт управления БПЛА и 4 склада боеприпасов, а также 3 миномета и 8 наземных робототехнических комплексов ВСУ», — информировал Бигма.
По его данным, расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемый авиационный боеприпас, 14 БПЛА самолетного типа, барражирующий боеприпас и 65 тяжелых боевых квадрокоптеров противника.