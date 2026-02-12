В Приамурье в ДТП с автобусами и самосвалом пострадали три человека

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 фев — РИА Новости. Два автобуса и самосвал попали в ДТП на территории Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) в Свободном, пострадали три человека, пожарные ликвидировали разлив дизельного топлива, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.