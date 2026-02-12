Вашингтон
В Приамурье в ДТП с автобусами и самосвалом пострадали три человека

В Приамурье в ДТП с двумя автобусами и самосвалом пострадали три человека.

Источник: © РИА Новости

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 фев — РИА Новости. Два автобуса и самосвал попали в ДТП на территории Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) в Свободном, пострадали три человека, пожарные ликвидировали разлив дизельного топлива, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

«В четверг утром произошло ДТП с участием двух автобусов и самосвала», — говорится в сообщении.

В ДТП пострадали три водителя техники. Двое от помощи отказались, водителя грузовика спасатели деблокировали и передали медикам в состоянии средней тяжести.

«Разлив дизельного топлива из грузовика ликвидировала пожарная охрана АГПЗ, на месте также работали пожарные ПСЧ-5 ГУ МЧС по Амурской области, сотрудники ДПС Госавтоинспекции», — добавили в центре.