В Приамурье в ДТП с автобусами и самосвалом пострадали три человека

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 фев — РИА Новости. Два автобуса и самосвал попали в ДТП на территории Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) в Свободном, пострадали три человека, пожарные ликвидировали разлив дизельного топлива, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
«В четверг утром произошло ДТП с участием двух автобусов и самосвала», — говорится в сообщении.
В ДТП пострадали три водителя техники. Двое от помощи отказались, водителя грузовика спасатели деблокировали и передали медикам в состоянии средней тяжести.
«Разлив дизельного топлива из грузовика ликвидировала пожарная охрана АГПЗ, на месте также работали пожарные ПСЧ-5 ГУ МЧС по Амурской области, сотрудники ДПС Госавтоинспекции», — добавили в центре.