Во Львове прогремели взрывы после пусков российских «Кинжалов»

Ряд военных пабликов указывает, что одной из возможных целей стал Львовский государственный авиаремонтный завод. Предприятие занимается обслуживанием и модернизацией военной авиации, включая истребители F-16 и МиГ-29. Также утверждается, что местный аэродром использовался для временного размещения авиации и производства ударных беспилотников.