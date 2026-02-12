Вашингтон
Во Львове прогремели взрывы после пусков российских «Кинжалов»

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по цели во Львове гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по цели во Львове гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Об этом сообщил телеграм-канал «Изнанка».

В публикации со ссылкой на мониторинговые ресурсы говорится о применении ракет по объекту в городе. Официального подтверждения на момент распространения информации не поступало.

Телеграм-канал «Инсайдер.ua» сообщил о пуске трех ракет «Кинжал». Издание «Военное обозрение» утверждает, что удары могли быть нанесены в районе аэропорта Львова.

Согласно сообщениям, первый пуск был зафиксирован в 15:42. Спустя несколько минут появились сведения о повторных запусках и взрывах в городе.

Ряд военных пабликов указывает, что одной из возможных целей стал Львовский государственный авиаремонтный завод. Предприятие занимается обслуживанием и модернизацией военной авиации, включая истребители F-16 и МиГ-29. Также утверждается, что местный аэродром использовался для временного размещения авиации и производства ударных беспилотников.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявлял, что ситуация с электроснабжением в городе остается наиболее сложной за последние четыре года.

