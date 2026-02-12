Ван И: Китай будет укреплять стратегическое партнерство с Венгрией

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/ Китай намерен укреплять долгосрочное стратегическое партнерство с Венгрией. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.
«Китай продолжит быть надежным стратегическим партнером Венгрии в долгосрочной перспективе. Китайско-венгерские отношения, основанные на уважении, равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве, обладают мощной внутренней динамикой и имеют широкие перспективы для развития», — приводит внешнеполитическое ведомство на своем сайте слова Ван И, который 11 февраля встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Как уточнил глава МИД, Китай приветствует стремление венгерской стороны к совместному развитию и готов содействовать защите ее суверенитета и безопасности. Он выразил надежду, что Венгрия продолжит оказывать КНР поддержку по вопросам, затрагивающим ключевые интересы.
Ван И передал Орбану приветствие председателя КНР Си Цзиньпина. Дипломат подтвердил, что, несмотря на сложную и нестабильную международную обстановку, дружественные отношения и сотрудничество двух государств останутся неизменными. По его словам, это полностью соответствует основополагающим интересам сторон. Орбан подтвердил приверженность Венгрии принципу «одного Китая» и высказал заинтересованность в привлечении китайских инвестиций.