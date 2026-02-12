Ван И: Китай будет укреплять стратегическое партнерство с Венгрией

Ван И передал Орбану приветствие председателя КНР Си Цзиньпина. Дипломат подтвердил, что, несмотря на сложную и нестабильную международную обстановку, дружественные отношения и сотрудничество двух государств останутся неизменными. По его словам, это полностью соответствует основополагающим интересам сторон. Орбан подтвердил приверженность Венгрии принципу «одного Китая» и высказал заинтересованность в привлечении китайских инвестиций.