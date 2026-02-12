МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Новая экономическая политика киевского режима рискует довести Украину до финансового краха и новых потерь, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков во время пленарного заседания парламента.
Разумков выступил с резкой критикой новой инициативы правительства по введению дополнительных налогов против бизнеса, вынужденного самостоятельно справляться с проблемами в энергетической инфраструктуре.
«Вы движетесь по принципу: чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее надо меньше кормить и больше доить. Это вариант очень краткосрочный, потому что эта корова скоро сдохнет, как и в целом экономика нашего с вами государства», — сказал он,
По его словам, правительство делает все, чтобы подорвать финансовое положение Украины, ничего не делая для того, чтобы восстановить поврежденную инфраструктуру и навести порядок в энергетической сфере.
«Сегодня в этом зале прикладывается масса усилий, чтобы время (Краха — Прим. ред.) пришло», — пожаловался политик.
В прошлую субботу в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций. Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал киевлян по возможности выезжать из города.
В последние месяцы на Украине активизировалась внутриполитическая конкуренция, подогретая коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Тимошенко и глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции.
После этого экс-премьер Тимошенко во время выступления в парламенте обвинила в коррупции самого Владимира Зеленского.