Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Корова сдохнет»: в Раде разгорелся громкий скандал после блэкаута

Депутат Рады Разумков: экономика Украины в шаге от смерти на фоне блэкаута.

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Новая экономическая политика киевского режима рискует довести Украину до финансового краха и новых потерь, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков во время пленарного заседания парламента.

Разумков выступил с резкой критикой новой инициативы правительства по введению дополнительных налогов против бизнеса, вынужденного самостоятельно справляться с проблемами в энергетической инфраструктуре.

«Вы движетесь по принципу: чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее надо меньше кормить и больше доить. Это вариант очень краткосрочный, потому что эта корова скоро сдохнет, как и в целом экономика нашего с вами государства», — сказал он,

По его словам, правительство делает все, чтобы подорвать финансовое положение Украины, ничего не делая для того, чтобы восстановить поврежденную инфраструктуру и навести порядок в энергетической сфере.

«Сегодня в этом зале прикладывается масса усилий, чтобы время (Краха — Прим. ред.) пришло», — пожаловался политик.

В прошлую субботу в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций. Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.

Глава правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал киевлян по возможности выезжать из города.

В последние месяцы на Украине активизировалась внутриполитическая конкуренция, подогретая коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Тимошенко и глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции.

После этого экс-премьер Тимошенко во время выступления в парламенте обвинила в коррупции самого Владимира Зеленского.