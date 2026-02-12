В Россельхозбанке посчитали, сколько россияне съедают блинов на Масленицу

Также эксперты добавили, что почти каждый второй россиянин положительно относится к масленичным гуляниям в «старорусском» стиле: 42% с удовольствием приняли бы участие в таких форматах, еще 42% готовы рассмотреть их при интересной программе и лишь 16% отметили, что подобный досуг им не близок.