Трамп потребовал продолжить ядерные переговоры с Ираном вопреки позиции Израиля

Вашингтон продолжает настаивать на поддержании диалога с Ираном для выяснения возможности заключения соглашения по ядерной программе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
В сообщении в социальной сети Truth Social он отметил, что конкретных договорённостей достигнуто не было, однако он подчеркнул необходимость продолжать переговоры. Трамп выразил предпочтительность дипломатического решения, добавив, что в ином случае «предстоит понять, каким будет итог».
Ранее, 26 января, в Вашингтоне заявили о направлении в сторону Ирана «огромной армады», призвав Тегеран к «справедливой и равноправной» сделке, предполагающей полный отказ от ядерного оружия. Американская сторона предупредила, что возможная следующая атака будет жёстче предыдущих, имея в виду удары по Ирану летом 2025 года, и призвала не допустить эскалации.
Очередной раунд переговоров между Ираном и США состоялся 6 февраля в Омане. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую — спецпосланник президента Стивен Уиткофф.
