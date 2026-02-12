В МИД назвали последствия для компаний, «плохо» ушедших из России

«Если компания вела себя, условно говоря, неприлично, придет и скажет, что хочет вернуться в ту нишу, где она была до 2022 года, то у нее это не получится. Мы скажем, что здесь все занято, если вы хотите работать на нашем рынке, давайте посмотрим, как это возможно. Где ваша ниша, что вы можете нам нового предложить?», — сказал он в интервью агентству.