В МИД назвали последствия для компаний, «плохо» ушедших из России

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Если компания вела себя неприлично при уходе с российского рынка, вернуться ей будет непросто, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
«Если компания вела себя, условно говоря, неприлично, придет и скажет, что хочет вернуться в ту нишу, где она была до 2022 года, то у нее это не получится. Мы скажем, что здесь все занято, если вы хотите работать на нашем рынке, давайте посмотрим, как это возможно. Где ваша ниша, что вы можете нам нового предложить?», — сказал он в интервью агентству.
Условия для тех, кто плохо уходил, будут другие, указал Биричевский.
«Мы же помним, как Макдональдс приходил в Россию, за один рубль или доллар получали помещение в центре Москвы, возможность работать. Вот не так уже будет все», — подчеркнул дипломат.