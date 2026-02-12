Вэнс заявил, что США стремятся к ядерной сделке с Ираном, а не к перевороту

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, вероятно, ставит дипломатию выше планов устроить переворот в Иране, придерживаясь курса на заключение ядерной сделки, написала немецкая газета Die Welt, статью которой перевёл aif.ru.
Журналисты привели заявление этого американского политика, которое он сделал во время визита в Азербайджан.
«Если бы иранский народ хотел свергнуть режим, то это было бы делом иранского народа», — сказал Вэнс.
Вице-президент уточнил, что Вашингтон больше стремится к заключению ядерной сделки, а не к свержению руководства Ирана. Он пояснил, что глава Белого дома Дональд Трамп по-прежнему работает над достижением соответствующего соглашения.
Как отмечается в публикации, это говорит о том, что Тегерану не разрешат обладать ядерным оружием. Вэнс подчеркнул, что Трамп, тем не менее, продолжает рассматривать все возможные варианты, включая использование американской армии.
Напомним, 10 февраля портал Axios написал, что глава Белого дома предупредил о возможной отправке в сторону Ирана ещё одной авианосной группы. Один такой отряд уже выдвинулся в указанный район. 11 февраля американский министр финансов Скотт Бессант заявил, что США направляют дополнительные военные силы в сторону Ирана.