В Киеве были повреждены ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. В столице Украины прямо сейчас видны несколько сильных пожаров. Жители сообщают о перебоях с подачей воды и тепла, часть районов остаётся без света. В Одессе была повреждена электроподстанция в микрорайоне «Черёмушки».
Официальной информации о целях и результатах атаки от Минобороны РФ пока не было.
Ранее Life.ru писал, что удар Армии России по заводу компании «Лазарь» — крупнейшего производителя беспилотников в Незалежной — похоронит украинский дронпром. Удар пришёлся не на пустой цех, а на момент максимальной загрузки предприятия, что нанесло противнику максимальный ущерб. Потери оцениваются в 35 миллионов долларов.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.