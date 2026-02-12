Мощные взрывы прогремели в Киеве и Днепропетровске, Одесса частично обесточена

В Киеве были повреждены ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. В столице Украины прямо сейчас видны несколько сильных пожаров. Жители сообщают о перебоях с подачей воды и тепла, часть районов остаётся без света. В Одессе была повреждена электроподстанция в микрорайоне «Черёмушки».