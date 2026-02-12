В ГД предложили упростить закупки реактивов и расходников для вузов и НИИ

По мнению депутата, действующие процедуры закупок приводят к затягиванию сроков поставок лабораторных расходников, высокой административной нагрузке и срывам научных работ. По словам Лантратовой, с учетом ограниченного срока годности и особых условий хранения реагентов это нередко оборачивается простоями лабораторий, утратой образцов и необходимостью повторного запуска исследований. Депутат добавила, что из-за существующих барьеров формируется практика, при которой сотрудники вузов и НИИ вынуждены приобретать расходные материалы за личные средства или искать внепроцедурные способы обеспечения лабораторий, что создает риски для финансовой дисциплины и снижает прозрачность закупок.