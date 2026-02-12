Вашингтон
Жителей в Волгоградской области эвакуируют из-за атаки на объект Минобороны

В Волгоградской области идет эвакуация из-за угрозы взрыва на объекте Минобороны.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В связи с угрозой детонации на объекте Минобороны РФ после ракетной атаки ведется эвакуация жителей Котлубани в Волгоградской области, развернуты ПВР, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань», — сказал Бочаров, чьи слова приводятся в Telegram-канале правительства региона.

Отмечается, что для осуществления эвакуации подготовлены и отправлены автобусы. Также уточняется, что развернуты ПВР в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ.