В Волгоградской области после ракетной атаки загорелся объект Минобороны

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его словам, в результате падения сбитых фрагментов на территории объекта Министерства обороны в районе посёлка Котлубань возник пожар. В ликвидации возгорания задействованы противопожарные подразделения региона, МЧС и силы Минобороны.

Гражданские объекты и жители не пострадали, повреждения зафиксированы только на территории военного объекта.

Ранее сообщалось, что магазин загорелся после налёта дронов на Тамбов.

