В Тамбовской области при атаке БПЛА поврежден корпус колледжа

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Учебный корпус колледжа поврежден при атаке БПЛА ВСУ в Тамбовской области, пострадавших нет, студенты эвакуированы, сообщил губернатор Евгений Первышов.
«В результате удара украинских БПЛА пострадал учебный корпус промышленно-технологического колледжа — произошло возгорание в учебных мастерских. В настоящее время пожар ликвидирован», — написал Первышов в Telegram-канале.
Отмечается, что пострадавших нет. Также глава региона добавил, что студенты из общежития были эвакуированы в детскую больницу.
