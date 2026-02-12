Полянский: участие ОБСЕ в договоренностях по Украине не гарантировано

Участие ОБСЕ в реализации возможных будущих договоренностей по Украине остается под вопросом. Об этом в беседе с РИА Новости высказал постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский, отметив, что на данный момент нельзя говорить о гарантированной роли структуры в урегулировании.
По его словам, даже если будет достигнуто определенное понимание по вопросам мирного процесса, это не означает автоматического привлечения ОБСЕ к практическому выполнению договоренностей. Вопрос о ее вовлеченности, как подчеркнул дипломат, остается открытым.
Он также указал, что организация должна будет доказать свою состоятельность и восстановить доверие, которое, по его оценке, оказалось подорвано. В дальнейшем именно степень доверия к ОБСЕ будет определять возможный формат ее участия.
Ранее Полянский отмечал, что Россия допускает возможность возвращения к работе в Парламентской ассамблее ОБСЕ при условии изменения подходов, которые в Москве считают русофобскими и дискриминационными.