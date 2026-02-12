Полянский: участие ОБСЕ в договоренностях по Украине не гарантировано

Участие ОБСЕ в реализации возможных будущих договоренностей по Украине остается под вопросом. Об этом в беседе с РИА Новости высказал постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский, отметив, что на данный момент нельзя говорить о гарантированной роли структуры в урегулировании.