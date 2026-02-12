Сексолог нашла связь интимной аномалии Эпштейна с его развратным бизнесом

Комплексы, вызванные интимным дефектом американского финансиста Джеффри Эпштейна, могли стать причиной его извращённой деятельности. Об этом сообщила в комментарии aif.ru психолог и практикующий сексолог Александра Миллер.
Ранее СМИ обнаружили в опубликованных файлах Эпштейна его медицинскую карту и свидетельства, где отмечаются его проблемы со здоровьем.
По словам одной из его жертв, которая называет себя Рина, Эпштейн страдал редкой аномалией половых органов, они выглядели деформированными. Кроме того, журналисты обнаружили в переписке финансиста предложение по увеличению достоинства.
«Эпштейн патологически стремился к самоутверждению. Поэтому он создал не какую-нибудь библиотеку, а остров, где можно было позволить себе всё, вплоть до самых запретных и извращённых действий, — отмечает сексолог Александра Миллер. — Многие мужчины с небольшим размером полового органа считают, что не могут удовлетворить женщину. Эти мифы надуманы. Тем не менее, они страдают из-за этого, пытаясь самоутвердиться через власть или деньги. У Эпштейна получилось и то, и другое: он стал влиятельным человеком. Конечно, он хотел доминировать, чтобы чувствовать себя всемогущим. На этом острове женщины уже не смеялись над ним, а преклонялись. Возможно, на острове даже были элементы БДСМ».
В 2019 году Эпштейн умер в тюрьме, ожидая суда по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации. В 2021 году его помощницу Гислейн Максвелл осудили за соучастие. Сейчас Министерство юстиции США опубликовало архив Эпштейна — фотографии, сообщения и контакты. В них упоминаются известные люди, включая экс-принца Британии Эндрю, его бывшую жену Сару Фергюсон, президента Франции Эммануэля Макрона и других западных политиков.
Ранее хакеры взломали личную почту Эпштейна, получив пароль из материалов его дела.