Сексолог нашла связь интимной аномалии Эпштейна с его развратным бизнесом

«Эпштейн патологически стремился к самоутверждению. Поэтому он создал не какую-нибудь библиотеку, а остров, где можно было позволить себе всё, вплоть до самых запретных и извращённых действий, — отмечает сексолог Александра Миллер. — Многие мужчины с небольшим размером полового органа считают, что не могут удовлетворить женщину. Эти мифы надуманы. Тем не менее, они страдают из-за этого, пытаясь самоутвердиться через власть или деньги. У Эпштейна получилось и то, и другое: он стал влиятельным человеком. Конечно, он хотел доминировать, чтобы чувствовать себя всемогущим. На этом острове женщины уже не смеялись над ним, а преклонялись. Возможно, на острове даже были элементы БДСМ».