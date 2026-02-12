Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Барсик: ВС РФ тараном уничтожают украинские БПЛА над Днепром

ГЕНИЧЕСК, 12 февраля. /ТАСС/. Операторы БПЛА войск беспилотных систем ВС РФ тараном FPV-дронов уничтожают беспилотники ВСУ над Днепром в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС оператор взвода БПЛА с позывным Барсик.

Источник: AP 2024

Он пояснил, что ВСУ запускают сразу несколько беспилотников. Когда один из них разряжается, тут же подлетает другой, сменяя его.

«Используем FPV-дроны и как таран, а также используем дистанционное взведение с небольшим количеством взрывчатки и поражающих веществ, чтоб снаряд был легкий и эффективный, чтоб меньше батарейка садилась», — сказал он.

Подобная тактика фиксируется на разных направлениях. «Висят две “птицы”, они наблюдают сектор определенный. Только одна садится, уже третья подлетает, меняют ее», — уточнил командир отделения БПЛА с позывным Джокер.

Командир роты специального назначения с позывным Град добавил, что ВСУ применяют эту тактику как с разведывательными, так и с FPV-дронами. По его словам, непросто работать против этой тактики, но при этом дроны удается обезвреживать, в том числе при помощи стрелкового оружия. Также он отметил эффективность антидроновых одеял.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше