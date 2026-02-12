Боец Барсик: ВС РФ тараном уничтожают украинские БПЛА над Днепром

Он пояснил, что ВСУ запускают сразу несколько беспилотников. Когда один из них разряжается, тут же подлетает другой, сменяя его.
«Используем FPV-дроны и как таран, а также используем дистанционное взведение с небольшим количеством взрывчатки и поражающих веществ, чтоб снаряд был легкий и эффективный, чтоб меньше батарейка садилась», — сказал он.
Подобная тактика фиксируется на разных направлениях. «Висят две “птицы”, они наблюдают сектор определенный. Только одна садится, уже третья подлетает, меняют ее», — уточнил командир отделения БПЛА с позывным Джокер.
Командир роты специального назначения с позывным Град добавил, что ВСУ применяют эту тактику как с разведывательными, так и с FPV-дронами. По его словам, непросто работать против этой тактики, но при этом дроны удается обезвреживать, в том числе при помощи стрелкового оружия. Также он отметил эффективность антидроновых одеял.