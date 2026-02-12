«Здесь все занято»: в МИД рассказали о возвращении компаний в Россию

«Если компания вела себя, условно говоря, неприлично, придет и скажет, что хочет вернуться в ту нишу, где она была до 2022 года, то у нее это не получится. Мы скажем, что здесь все занято, если вы хотите работать на нашем рынке, давайте посмотрим, как это возможно», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.