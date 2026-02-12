«Здесь все занято»: в МИД рассказали о возвращении компаний в Россию

Если компания покинула российский рынок некорректно, ее возвращение будет затруднено. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
«Если компания вела себя, условно говоря, неприлично, придет и скажет, что хочет вернуться в ту нишу, где она была до 2022 года, то у нее это не получится. Мы скажем, что здесь все занято, если вы хотите работать на нашем рынке, давайте посмотрим, как это возможно», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Биричевский добавил, что условия для компаний, которые уходили с рынка некорректно, будут иными, чем для тех, кто проявил большую ответственность. Возвращение не будет таким легким, как раньше, когда компании могли получить выгодные условия для работы в России.
Ранее KP.RU писал, что ряд зарубежных компаний покидали Россию «со слезами на глазах». Президент Владимир Путин добавил, что им угрожали разрушением бизнеса за рубежом. Он отметил, что многие иностранные бренды продолжают обращаться с просьбой вернуться на российский рынок.