В МИД назвали условия возвращения западных компаний, «плохо» ушедших из России

Как заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, если организация вела себя «неприлично» при выходе из российских активов, рассчитывать на автоматическое восстановление прежних позиций ей не стоит. Таким компаниям будет предложено искать новые ниши и доказывать свою полезность.