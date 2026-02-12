НАТО предрекли крах из-за стратегии Рютте и зависимости от США

Отдельное внимание в статье уделяется заявлениям Рютте о неспособности Европы защитить себя без активной поддержки Соединенных Штатов. Автор с этим не согласен и указывает, что страны ЕС обладают значительными экономическими и демографическими ресурсами, а также тратят на оборону больше, чем Россия, хотя делают это не всегда эффективно.