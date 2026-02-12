НАТО предрекли крах из-за стратегии Рютте и зависимости от США

Стратегия генерального секретаря НАТО Марка Рютте может привести альянс к ослаблению и внутреннему кризису. Об этом пишет журнал Foreign Policy.
Автор материала считает, что Рютте делает ставку на сохранение полной зависимости Европы от США и стремится любой ценой удержать Вашингтон в центре альянса. Ради этого, как отмечается, он идет на уступки администрации Дональда Трампа и скептически относится к идее европейской стратегической автономии.
В публикации говорится, что такой подход не соответствует новым реалиям мировой политики. По мнению автора, Европе необходимо усиливать собственные оборонные возможности и готовиться к сценарию, при котором США могут сократить участие в НАТО или изменить формат взаимодействия.
Отдельное внимание в статье уделяется заявлениям Рютте о неспособности Европы защитить себя без активной поддержки Соединенных Штатов. Автор с этим не согласен и указывает, что страны ЕС обладают значительными экономическими и демографическими ресурсами, а также тратят на оборону больше, чем Россия, хотя делают это не всегда эффективно.
Foreign Policy также отмечает, что попытки «умиротворить» Трампа не дают ожидаемого результата и, напротив, могут усиливать позиции тех сил в США, которые выступают за сокращение обязательств перед союзниками.
По мнению автора, НАТО необходимо адаптироваться к многополярному миру, где роль США может измениться, а Европа — стать более самостоятельным и равноправным участником альянса.
