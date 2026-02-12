Перенджиев: слова о «бойфренде» в файлах Эпштейна пошатнули психику Макрона

В документах по делу о скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна фигурирует упоминание «бойфренда»* президента Франции Эммануэля Макрона. Политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в разговоре с aif.ru выразил мнение, что эта ситуация пошатнула психику французского лидера.
«Во всей этой ситуации интересно то, что как только Макрон появился в файлах Эпштейна, он вдруг резко кинулся действовать вразрез с мнением западной политической элиты, которая выступает против России. А Макрон резко заговорил, что хочет наладить диалог», — сказал Перенджиев.
По его мнению, ситуация с файлами Эпштейна сильно повлияла психически на Макрона, из-за чего он стал «переобувать в воздухе».
«Эти файлы серьезным образом повлияли на психическое состояние Макрона, они заставили его метаться, “переобуваться в воздухе”. Тут надо вспомнить не только его желание говорить с Россией, он по многим позициям стал отступать, он был резко за финансирование и отправку войск на Украину, а потом также резко стал отступать от своих “решительных” позиций», — подчеркнул политолог.
Напомним, Эпштейн погиб в изоляторе в 2019 году, когда ожидал суд по обвинениям в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации. В 2021 году за пособничество ему осудили его помощницу Гислейн Максвелл. Сейчас Министерство юстиции США публично обнародовало архив финансиста, в которых фигурируют известные личности, в том числе экс-принц Британии Эндрю, его бывшая жена Сара Фергюсон, Эммануэль Макрон и другие западные лидеры.
