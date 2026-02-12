Перенджиев: слова о «бойфренде» в файлах Эпштейна пошатнули психику Макрона

«Эти файлы серьезным образом повлияли на психическое состояние Макрона, они заставили его метаться, “переобуваться в воздухе”. Тут надо вспомнить не только его желание говорить с Россией, он по многим позициям стал отступать, он был резко за финансирование и отправку войск на Украину, а потом также резко стал отступать от своих “решительных” позиций», — подчеркнул политолог.