Генпрокурор США призвала обсуждать убитую беженку с Украины вместо Максвелл

Генеральный прокурор США Пэм Бонди во время слушаний в юридическом комитете палаты представителей заявила, что вместо обсуждения Гислейн Максвелл стоит говорить об убитой украинской беженке Ирине Заруцкой.
Бонди отвечала на вопрос конгрессвумен Деборы Росс о причинах перевода Максвелл, осужденной по делу финансиста Джеффри Эпштейна, в учреждение с низким уровнем режима. По словам генпрокурора, она не знает, почему было принято такое решение.
«Вместо того чтобы говорить о Гислейн Максвелл, которая, надеюсь, умрет в тюрьме, вам следует говорить об Ирине Заруцкой», — сказала Бонди.
23-летняя Ирина Заруцкая, беженка с Украины, была убита в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). По данным следствия, бездомный мужчина нанес ей несколько ножевых ранений в вагоне поезда.
Подозреваемый, 34-летний Декарлос Браун-младший, был задержан. По информации СМИ, ранее он неоднократно привлекался к ответственности за кражи, вооруженный грабеж и угрозы.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся «ужасным» и заявил, что подозреваемый заслуживает смертной казни.
