Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генпрокурор США призвала обсуждать убитую беженку с Украины вместо Максвелл

Генеральный прокурор США Пэм Бонди во время слушаний в юридическом комитете палаты представителей заявила, что вместо обсуждения Гислейн Максвелл стоит говорить об убитой украинской беженке Ирине Заруцкой.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди во время слушаний в юридическом комитете палаты представителей заявила, что вместо обсуждения Гислейн Максвелл стоит говорить об убитой украинской беженке Ирине Заруцкой.

Бонди отвечала на вопрос конгрессвумен Деборы Росс о причинах перевода Максвелл, осужденной по делу финансиста Джеффри Эпштейна, в учреждение с низким уровнем режима. По словам генпрокурора, она не знает, почему было принято такое решение.

«Вместо того чтобы говорить о Гислейн Максвелл, которая, надеюсь, умрет в тюрьме, вам следует говорить об Ирине Заруцкой», — сказала Бонди.

23-летняя Ирина Заруцкая, беженка с Украины, была убита в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). По данным следствия, бездомный мужчина нанес ей несколько ножевых ранений в вагоне поезда.

Подозреваемый, 34-летний Декарлос Браун-младший, был задержан. По информации СМИ, ранее он неоднократно привлекался к ответственности за кражи, вооруженный грабеж и угрозы.

Президент США Дональд Трамп назвал случившееся «ужасным» и заявил, что подозреваемый заслуживает смертной казни.

Читайте также: В Госдуме дали один совет комику Сабурову насчет СВО после запрета на въезд.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше