Генпрокурор США призвала обсуждать убитую беженку с Украины вместо Максвелл

Бонди отвечала на вопрос конгрессвумен Деборы Росс о причинах перевода Максвелл, осужденной по делу финансиста Джеффри Эпштейна, в учреждение с низким уровнем режима. По словам генпрокурора, она не знает, почему было принято такое решение.