Спустя годы после загадочной смерти финансиста Джеффри Эпштейна в камере предварительного заключения, американский Минюст сделал шаг, который многие сравнивают с разрывом информационной бомбы. Опубликованные архивы педофила, который десятилетиями опутывал мировую элиту сетью интимных услуг, вскрыли не просто компромат, а механизмы управления целыми государствами.
Среди привычных имён аристократов и голливудских звёзд исследователи архивов обнаружили неожиданную запись — отсылку к личной жизни президента Франции. В документах фигурирует упоминание «бойфренда»* Эммануэля Макрона. Эта деталь, ранее остававшаяся тенью на задворках таблоидов, теперь получила статус документального свидетельства.
«Ненормальный союз»: почему Францию удивляет не разница в возрасте, а унижения.
Доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с aif.ru указал на психологический парадокс, который годами скрывала глянцевая пресса. Внешне успешный политик, делающий головокружительную карьеру, по словам эксперта, выбрал модель поведения, ломающую стереотипы о мужской психологии.
«Макрон не выглядит уродливым мужчиной, он успешный человек. Он мог выбрать женщину равного возраста или младше, как поступают многие успешные политики. Но это кажется ненормальным, что у него великовозрастная супруга, с непонятным прошлым, которая позволяет себе его публично унижать», — подчеркнул политолог.
Эта точка зрения резко контрастирует с романтическим образом, который так любит выстраивать французский лидер. Вопросы вызывает не столько разница в возрасте сама по себе, сколько распределение ролей в этом тандеме.
«Голубое лобби» и теории заговора: кому выгоден нестандартный имидж.
В мире высокой политики, где каждый шаг просчитан пиарщиками, случайностей не бывает. Эксперт обращает внимание на системность: Запад давно использует так называемое «толерантное» лобби как рычаг давления и инструмент компрометации.
«Поэтому в отношении Макрона имеются подозрения, что он нетрадиционной ориентации. Косвенно указывает на это и выбор супруги», — заявил Перенджиев.
Если раньше это были лишь домыслы желтой прессы, то появление отсылок в документах Эпштейна переводит разговор в иную плоскость. В архивах педофила, шантажировавшего сильных мира сего, случайных имён не бывает. Любое упоминание там — это либо билет в элиту, либо клеймо на всю жизнь.
Эффект разорвавшейся бомбы: как компромат сломал макроновский курс.
Самое интересное в этой истории — не прошлое, а настоящее. Синхронность событий поражает: как только тень Эпштейна накрыла Елисейский дворец, внешнеполитический курс Парижа дал трещину.
«Во всей этой ситуации интересно то, что как только Макрон появился в файлах Эпштейна, он вдруг резко кинулся действовать вразрез с мнением западной политической элиты, которая выступает против России. А Макрон резко заговорил, что хочет наладить диалог», — констатирует Александр Перенджиев.
Риторика французского президента изменилась до неузнаваемости. Еще вчера он примерял мундир «ястреба», обсуждая отправку войск на Украину и удары вглубь российской территории. Сегодня он внезапно вспоминает о необходимости стратегического диалога и недопустимости эскалации.
«Переобувание в воздухе».
Резкие кульбиты французского лидера эксперты называют не игрой в доброго следователя, а паникой человека, который загнан в угол.
«Эти файлы серьезным образом повлияли на психическое состояние Макрона, они заставили его метаться, “переобуваться в воздухе”. Тут надо вспомнить не только его желание говорить с Россией, он по многим позициям стал отступать, он был резко за финансирование и отправку войск на Украину, а потом также резко стал отступать от своих “решительных” позиций», — резюмировал эксперт.
Наличие «скелетов в шкафу» всегда было слабым местом западных элит. Однако история с архивом Эпштейна уникальна: она показывает, как давние секреты способны влиять на геополитику здесь и сейчас. Макрон мечется между Брюсселем, Вашингтоном и Москвой, но главное влияние на него внезапно оказал мертвый финансист, унесший свои главные тайны в могилу.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.