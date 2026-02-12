Вашингтон
Американские летательные аппараты были замечены вблизи границы Ирана

ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon и беспилотник-разведчик MQ-4C Triton производства Northrop Grumman были замечены в среду вблизи иранской границы, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.

Согласно маршруту движения, самолет вылетел из Бахрейна и покружил в небе над Ормузским проливом. Беспилотник вылетел из Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах и летал над Оманским заливом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить «справедливую и равноправную» сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции «Полуночный молот» (Midnight Hammer), заявив, что «следующая атака будет еще хуже», и призвал «не дать этому случиться».

