Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин утвердил положение о Главном штабе войск национальной гвардии России

Главный штаб войск нацгвардии будет управлять боевой готовностью.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал указ, который утверждает положение о Главном штабе войск национальной гвардии. Документ размещен на сайте правовых актов.

Согласно указу, Главный штаб войск национальной гвардии будет основным органом управления этими войсками. Его обязанности включают организацию управления войсками в мирное и военное время, а также участие в разработке и реализации государственной политики в установленной сфере.

Кроме того, штаб будет заниматься планированием и развитием войск, поддержанием их боевой и мобилизационной готовности, а также их оперативной подготовкой. В его задачи входит организация боевого обеспечения, разведки, развитие системы управления и обеспечение связи в войсках.

Ранее Владимир Путин подписал указ об установлении новой памятной даты в Вооруженных силах РФ. Согласно документу, в России День военной полиции будет отмечаться ежегодно 8 февраля.