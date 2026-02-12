Путин утвердил положение о Главном штабе войск национальной гвардии России

Президент России Владимир Путин подписал указ, который утверждает положение о Главном штабе войск национальной гвардии. Документ размещен на сайте правовых актов.
Согласно указу, Главный штаб войск национальной гвардии будет основным органом управления этими войсками. Его обязанности включают организацию управления войсками в мирное и военное время, а также участие в разработке и реализации государственной политики в установленной сфере.
Кроме того, штаб будет заниматься планированием и развитием войск, поддержанием их боевой и мобилизационной готовности, а также их оперативной подготовкой. В его задачи входит организация боевого обеспечения, разведки, развитие системы управления и обеспечение связи в войсках.
Ранее Владимир Путин подписал указ об установлении новой памятной даты в Вооруженных силах РФ. Согласно документу, в России День военной полиции будет отмечаться ежегодно 8 февраля.