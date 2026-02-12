Авторов блокировки Telegram российский политик потребовал отправить на СВО

Депутат Госдумы резко раскритиковал решение о замедлении работы мессенджера Telegram. Он заявил, что те, кто его принял, — «мерзавцы» и «идиоты», и предложил им «идти на передовую, на СВО».
По словам парламентария, мессенджер остается для многих военнослужащих единственным способом связи с родными и близкими, а также используется для сбора средств.
«Кто делает замедление Telegram, идите на передовую! Ребята кровь проливают, у них связь единственная с родными. Вы что делаете, идиоты?» — заявил он журналистам.
Депутат подчеркнул, что, несмотря на наличие отечественных альтернатив, у граждан должно сохраняться право выбора, каким сервисом пользоваться.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что его беспокоит возможное влияние замедления Telegram на оперативное информирование жителей приграничного региона. Он отметил, что использовал мессенджер как основной канал связи по вопросам безопасности.
О решении замедлить работу Telegram с 10 февраля сообщил РБК со ссылкой на источники. Позднее в Роскомнадзоре заявили, что мессенджер не исполняет требования законодательства и не предпринимает достаточных мер по защите данных граждан и противодействию мошенничеству.
Решение вызвало критику со стороны военных блогеров, которые утверждают, что Telegram активно используется российскими военнослужащими, особенно на фоне ограничений спутниковой связи Starlink.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил RTVI, что пока сложно оценить, как ограничения скажутся на ходе СВО. Его коллега Виктор Соболев отметил, что считает действия Роскомнадзора обоснованными.
