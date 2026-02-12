Вашингтон
ТАСС: украинских пограничников с границы с ЕС могут отправить к Сумам

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Украинские пограничники, несущие дежурство на границе со странами ЕС, могут быть направлены на передовую в Сумскую область для восполнения потерь. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Источник: AP 2024

«На сумском направлении командование ВСУ из-за дефицита личного состава на передовой затребовало у погранслужбы Украины личный состав погранотрядов для восполнения потерь. Ожидается, что на передовую поедут пограничники, несущие дежурство на границе со странами ЕС», — сказал собеседник агентства.