«На сумском направлении командование ВСУ из-за дефицита личного состава на передовой затребовало у погранслужбы Украины личный состав погранотрядов для восполнения потерь. Ожидается, что на передовую поедут пограничники, несущие дежурство на границе со странами ЕС», — сказал собеседник агентства.
ТАСС: украинских пограничников с границы с ЕС могут отправить к Сумам
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Украинские пограничники, несущие дежурство на границе со странами ЕС, могут быть направлены на передовую в Сумскую область для восполнения потерь. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.