Песков не исключил приглашения Трампа на Парад Победы

В Кремле допустили возможность приглашения президента США Дональда Трампа на Парад Победы в этом году.

Источник: Аргументы и факты

В Кремле допустили возможность приглашения президента США Дональда Трампа на торжественные мероприятия, посвящённые 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Речь идёт о празднованиях, которые традиционно проходят в Москве и включают военный парад и официальные церемонии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в интервью «НЬЮМ ТАСС», что вопрос участия американского лидера пока окончательно не решён. По его словам, российская сторона намерена выяснить, сможет ли Трамп принять приглашение и посетить мероприятия.

Окончательное решение о составе зарубежных гостей на праздновании планируется принять позднее.

Ранее сообщалось, что Трамп после кадров с Парада Победы назвал Россию непобедимой.

