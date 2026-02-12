Песков не исключил приглашения Трампа на Парад Победы

В Кремле допустили возможность приглашения президента США Дональда Трампа на торжественные мероприятия, посвящённые 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Речь идёт о празднованиях, которые традиционно проходят в Москве и включают военный парад и официальные церемонии.