Экс-премьер РФ назвал приглашение Путина в Киев отговоркой «просроченного»

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин оценил приглашение президента России Владимира Путина в Киев как формальный шаг, не предполагающий реального продолжения диалога. Об этом сообщает РИА Новости.
Поводом стало заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности принять российского лидера в украинской столице. Зеленский публично пригласил Путина в Киев для переговоров.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков напоминал, что Путин неоднократно допускал возможность встречи, если украинская сторона приедет в Москву и будет готова к содержательному разговору. По его словам, российская сторона не отказывалась от контактов, однако такие переговоры должны быть заранее подготовлены.
Степашин считает, что предложение о встрече в Киеве не носит провокационного характера, однако заведомо не предполагает практической реализации. По его оценке, российский президент не поедет в Киев, а инициатива украинской стороны используется как аргумент для отказа от визита в Москву.
Кроме того, экс-глава российского правительства выразил мнение, что решения Зеленского во многом зависят от внешних кураторов. Он напомнил о переговорах в Стамбуле в 2022 году и заявил, что достигнутые тогда договоренности были сорваны.
